阪神は２１日、来季の選手の背番号変更を発表した。新加入の元山や伏見を含め、大量６選手の変更となった。西武を戦力外となった元山は今季までゲラが背負った「００」。トレードで日本ハムから加入の伏見は青柳が背負った「１７」となった。中野は「５１」から１桁番号の「７」に。大竹は「４９」から「２１」となった。また、工藤が「２４」から大竹が背負った「４９」に変更。「３１」だった早川は中野が背負った「５１