臨時閣議に臨む高市首相（中央）ら＝21日午後、首相官邸政府は21日の臨時閣議で経済対策を決定した。物価高対策として子ども1人当たりに2万円を給付し、電気・ガス料金の補助は一般家庭で計7千円相当の負担減とする。財源を裏付ける2025年度補正予算案の歳出（支出）と大型減税の効果を合わせた規模は21兆3千億円程度とし、新型コロナウイルス禍後で最大となる。高市早苗首相は「責任ある積極財政」を掲げ、経済成長と財政規律