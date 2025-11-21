警察庁は21日、警察署などの電話を装った特殊詐欺電話に、国内の通信会社が提供するIP電話回線が悪用されていたと発表した。警視庁の捜査で判明した。同社のシステム設定に誤りがあり、2〜3月に約197万件の電話がかけられ、少なくとも約2800万円の詐欺被害があった。通信会社は東証プライム上場の「アイ・ピー・エス」の子会社「アイ・ピー・エス・プロ」（東京）。警察庁は同日、再発防止策を講じるよう要請した。同社は取材