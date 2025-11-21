６月３日に８９歳で死去した巨人・長嶋茂雄終身名誉監督のお別れの会「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」が２１日に、東京ドームで開催され、マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（５２）が追悼のビデオメッセージを送った。イチロー氏は「長嶋さんにお目にかかる度に、野球に対するまっすぐな思いと溢れ出る品格に感銘を受けていました。そのお姿はいつもキラキラと輝き、オーラとはこういう