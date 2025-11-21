「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」が２１日、東京ドームで開催された。６月３日に肺炎のため８９歳で死去した巨人・長嶋茂雄終身名誉監督を悼み、多くの球界、メディア界、スポーツ会、芸能界などの関係者が参会した。王貞治氏、松井秀喜氏、俳優の北大路欣也がお別れの言葉を述べ、高市早苗首相、大谷翔平投手、イチロー氏が大型ビジョンで追悼メッセージ。巨人ＯＢでオリオールズ・菅野智之投手、カブス・鈴木