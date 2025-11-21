クラフトワーク（KRAFTWERK）の7年ぶり単独来日ツアーが決定。4月27日（月）名古屋・Zepp Nagoya、4月28日（火）大阪・グランキューブ大阪、5月1日（金）・2日（土）に東京・SGC HALL ARIAKEで公演を行う。実験的なエレクトロニック・テクノロジーを駆使した先鋭的な作品を結成当初から次々と世に送り出し、1974年発表の『アウトバーン』で世界的ブレイクを果たしたクラフトワーク。革新的な電子音楽のアプローチは多くのミュージ