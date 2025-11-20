【その他の画像・動画等を元記事で観る】100以上の国と地域で公開され、世界中で大ヒット中の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』。そのEDテーマ、米津玄師, 宇多田ヒカル「JANE DOE」（読み：ジェーン ドウ）にのせて、主人公・デンジとレゼの運命を鮮烈に描いたスペシャルミュージックビデオが公開された。本映像は、このMVのために再編集された特別カットを含むスペシャル映像。土砂降りの雨の中、偶然立ち寄った電話ボックスでの