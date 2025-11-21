◆女子プロゴルフツアー大王製紙エリエールレディス第２日（２１日、愛媛・エリエールＧＣ＝６５９５ヤード、パー７１）第２ラウンドが行われ、最終組が前半９ホールのプレーを終えた。メルセデス・ランキング１位の佐久間朱莉（大東建託）が前半で１つ伸ばし、木戸愛（日本ケアサプライ）、高野愛姫（Ｊトラスト銀行インドネシア）、ペ・ソンウ（大和地所）と並ぶ７アンダーの首位で折り返した。同ランク２位の神谷そら（