巨人の丸佳浩外野手が２１日、東京ドームで開催された「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」に参列した。終了後、取材に応じた丸は「丸さんにとって長嶋さんとは」と問われると「難しいね。難しいけど。『監督、長嶋さん』！」と答えた。さらに「やっぱりプロ野球って言ったら数々のすごい方がいますけど、僕の中では、僕の世代でもやっぱり長嶋さんが監督って感じはありますね」としみじみ語った。