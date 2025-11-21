NHKは21日、再来年春に放送する2027年度前期の連続テレビ小説のタイトルが『巡（まわ）るスワン』に決定したことを発表した。ヒロインは森田望智（29）、脚本はバカリズム（49）が務める。【写真】華やか…！朝ドラヒロイン・森田望智＆脚本はバカリズム同日にNHK内で行われた会見で森田は「皆さん、こん…、おは…、こんにちは。森田望智です。この度、連続テレビ小説の主人公を務めさせていただきます」と緊張が伝わるあいさ