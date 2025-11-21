◆男子プロゴルフツアーダンロップフェニックス第２日（２１日、宮崎・フェニックスＣＣ＝７１１７ヤード、パー７０）第２ラウンドが進行中。２７位で出た今季日本ツアー初参戦の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は９番までに３つ伸ばして通算３アンダー、トップと３打差の９位で折り返した。生源寺龍憲（フリー）と、塚田よおすけ（ホクト）が６アンダーでトップに立っている。石川遼（カシオ）、池田勇太（フリー）、平田憲聖（