山形県内の最新のレギュラーガソリン平均小売価格は、1リットルあたり176.3円で、前の週から4円余り値下がりしました。政府の補助金の増額が値下がりにつながったとみられています。資源エネルギー庁が発表した今月（11月）17日時点の県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、1リットルあたり176.3円で、前の週より4.1円値下がりしました。値下がりは3週ぶりです。一方、全国平均に比べると6.5円高く、全国で