紅葉シーズン到来！秋の京都をゆっくり楽しみたいところですが、休日の清水寺への参道は歩くのも困難なほど人で埋め尽くされていました。混雑も観光の醍醐味と言えるかもしれませんが、本当はゆっくりと京都観光を楽しみたい…そんな方にぴったりの“穴場”観光スポットを３つ、MBSアナウンサーの取材でご紹介します。京都を一望！ゆったり過ごせる“大舞台”まずは、清水寺と同じ東山エリアにある、穴場の「大舞台」。MBS山中