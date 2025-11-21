ゲーム周辺機器メーカー「アローン」から、まさかの「クッピーラムネ」デザインのSwitch2用ワイヤレスコントローラーが登場しました。商品パッケージと同じブルーのボディカラーに加え、お馴染みのウサギとリスがコントローラーのグリップ部分にデザインされており、レトロかわいさ全開。発売日は11月21日、価格は税込5478円です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■レトロかわいいクッピーラムネの絵柄を“