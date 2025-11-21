政府は２１日午後の臨時閣議で、物価高対策などを盛り込んだ総合経済対策を決定した。減税を加えた規模は２１・３兆円で、２０２４年度の経済対策を上回り、「責任ある積極財政」を掲げる高市首相のカラーが強くにじむ内容となった。財源の裏付けとなる２５年度補正予算案の年内成立を目指す。民間支出を含めた事業規模は４２・８兆円程度となる。一般会計からは１７・７兆円程度を支出し、２４年度（１３・９兆円）を約４兆円