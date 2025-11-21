山形県天童市でマジックショーが開かれ、特別支援学校の子どもたちが実際にマジックに挑戦するなどして楽しいひと時を過ごしました。マジックショーは、地域の社会奉仕に取り組む天童中央ライオンズクラブが、山形県立村山特別支援学校天童校の子どもたちと交流を深めようと去年に続き、開いたもので、1年から6年までの全校生合わせて21人が参加しました。今回、マジックを披露したのは、「マジシャン瀬野」こと瀬野駿