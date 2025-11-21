韓国の警察は最近相次いで発生した飲酒運転事故に対応し、飲酒取締りを強化している。【注目】韓国で日本人親子の母が死亡11月2日には泥酔した状態で運転していた車両が日本人観光客の母娘をはね、母親が死亡し、娘が重傷を負う事件が発生した。そのわずか1週間前の10月25日にも、飲酒運転車両が横断歩道を渡っていた歩行者をはね、カナダ人男性が死亡し、一緒に横断していた韓国人女性も大けがを負った。そのため「K飲酒運転」と