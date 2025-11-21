有限会社CACICAは、自社ブランドULYSSESのレザーストラップ「クラシコ・セルペンテ」に新色「オールブラック」を追加し、11月7日（金）に発売した。 表地にベジタブルタンニンレザー「マルゴー」、裏地に防水性と透湿性を兼ね備えたエコレザー「ドリトン」を採用したストラップ。 既存のブラック、カスターニョ、ブラウンと合わせ、4色展開となった。Mサイズ（105cm）とLサイズ（120c