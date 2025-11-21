女優の内田理央（３４）が２１日、東京駅構内で行われたスキンケアブランドの「ライスフォース２５周年記念ポップアップ『ＴｈａｎｋｓＲｉｃｅ』オープニングイベント」に登場した。内田は１日店長に就任し、ブランドカラーのブルーの着物姿を披露。「普段と違う気持ち。ところどころキラキラがついていてステキ」と上機嫌でその場を一周した。ブランドの原点は、お米の力。「お肌がどんな状態でも優しく寄り添ってくれる