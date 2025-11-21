21日の外国為替市場のドル円相場は午後1時時点で1ドル＝157円30銭前後と、前日午後5時時点に比べ17銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝181円48銭前後と7銭の小幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース