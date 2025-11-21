¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï22Æü¡¢Áí¹ç¤ª¾Ð¤¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®¡Ù¡Ê¸å7¡§00¡Ë¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢¤¢¤Î¤ò·Þ¤¨¤Æ¹»Æâ¤ÇÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ËÊ¶¤ì¤Æ¤¤¤ëÀèÀ¸¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹´ë²è¡Ö¥Æ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤ò¤µ¤¬¤»¡ª¡×¤È¡¢¤Ê¤¾¤Ê¤¾¤Ç¿¿·õ¾¡Éé¤ò·«¤ê¹­¤²¤ë¡ÖNZ2WARS¡Ê¤Ê¤¾¤Ê¤¾¥¦¥©¡¼¥º¡Ë¡×¤Î¿Íµ¤³Ø¹»¥·¥ê¡¼¥º£²ËÜÎ©¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ê¤¾¤Ê¤¾´ë²è¡ÖNZ£²WARS¡×Âè2ÃÆ¤ÎÊüÁ÷·èÄêÀéÍÕ¸©·¯ÄÅ»Ô¤Ë¤¢¤ëæÆô¥Ãæ³Ø¹»¡¦¹âÅù³Ø¹»¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÁÆÉÊÂâÄ¹Î¨¤¤¤ë¥«¥®Ãµ¸¡Ââ¤È¤¢