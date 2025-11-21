チューダー（TUDOR）の“探検時計”「レンジャー」に、36mmケースと新色「デューンホワイト」ダイヤルの新モデルが加わった。1950年代のBritish North Greenland Expeditionを起点とし、現代ではダカールラリーの極限環境にも投入されるレンジャーは、堅牢さとシンプルな構造を核としたツールウォッチだ。レンジャーはチューダーが掲げる「冒険の精神」を象徴するシリーズであり、極地遠征から砂漠のレースまで、過酷な環境に挑む