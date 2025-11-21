ロシアの侵攻を受けるウクライナが、「阻止はほぼ不可能」といわれるロシアのミサイルを効果的に妨害していると伝えられています。ウクライナ軍は、ミサイルに「歌」を送り込むことで対応しているとのことです。Ukraine Is Jamming Russia’s ‘Superweapon’ With a Songhttps://www.404media.co/ukraine-is-jamming-russias-superweapon-with-a-song/ロシアは「キンジャール」と呼ばれるミサイルを用いた電力・水道インフラへの