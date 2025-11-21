6月3日に89歳で死去した巨人・長嶋茂雄終身名誉監督のお別れの会「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」が21日、東京ドームで開催された。会に出席したファッションデザイナーのコシノジュンコさん（86）が長嶋さんとの思い出を振り返った。長嶋さんが2度目の監督就任時の90年代前半にブルゾンをデザイン。「宮崎キャンプの時に着ていたオレンジのブルゾン。あれは私がデザインさせていただきました。脱ごうとしてる