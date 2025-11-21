俳優・草刈正雄（73）の長女でモデルの紅蘭（36）が、「最近の私たち」とつづった6歳娘との親子ショットなど複数枚の写真を公開し、さまざまな反響が寄せられている。【映像】“億超え”現金一括購入した紅蘭の自宅＆親子ショット2024年8月9日に更新したInstagramで、高台にある100坪以上の土地と自宅を現金一括で購入したことを報告していた紅蘭。一括購入を決めた理由については、「父はめちゃくちゃ心配性で私がローンで、