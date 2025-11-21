自民党と日本維新の会は２１日午前、衆院議員定数の削減に向けた３回目の実務者協議を国会内で開き、１割削減について１年以内に結論を得ることで合意した。両党は来週にも党内手続きを終えた上で、野党に提案する見通しだ。両党は連立政権発足にあたり、１割を目標に衆院議員定数を削減する方針で合意していた。協議では、「４２０を超えない範囲で、現行定数４６５の１割を目標に削減する」との内容で折り合った。現行よりも