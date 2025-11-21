自民党と日本維新の会は21日、国会内で衆議院議員の定数削減を巡る実務者協議を行い、今国会で具体的な削減数を盛り込んだ定数削減法案の成立を目指すとした上で、選挙区か比例かといった削減方法や、削減時期などについて、1年以内に結論を出すとの考えで合意した。協議では主に、現在465議席ある衆議院の議員定数を「定数が420を超えない範囲で1割削減する」こととした。これは、最低でも45議席の削減を目指すことを意味する。そ