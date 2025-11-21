高市総理大臣の台湾有事を巡る発言に中国が反発を強めるなか、中国メディアは「日本でパンダが見られなくなる」と報じた。北京市の共産党メディア「北京日報」は19日、専門家の見解として「日中関係の緊張が続けば、中国はパンダの新たな貸し出しを停止し、日本でパンダがみられなくなる」と伝えた。現在、日本国内にいるパンダは東京・上野動物園のシャオシャオとレイレイの2頭のみで、来年の2月に中国への返還期限を迎えることに