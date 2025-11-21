21日朝早く、秋田市八橋の市道にクマ1頭がいるのが目撃されました。近くには八橋運動公園や秋田市役所などがある場所で、付近では20日も目撃情報がありました。警察が注意を呼びかけています。秋田中央警察署の調べによりますと21日午前5時ごろ、秋田市八橋本町1丁目の市道にクマ1頭がいるのを、新聞配達をしていた秋田市の50代の男性が目撃しました。クマの体長は約1.2メートルだったということです。目撃場所から最も近い