UEFA女子チャンピオンズリーグ、リーグフェーズ第4節でバイエルン・ミュンヘンはパリ・サンジェルマンと対戦。3-1と勝利を収めた。決勝点を挙げたのは、先発したMF谷川萌々子だった。34分、ペナルティエリア左からのパスを受けた谷川はスルスルとエリア内に侵入。2人をかわして右足でゴール天井に強烈な一撃を叩き込んだ。バイエルンのコアファンたちによって運営される専門サイト『MIA SAN ROT』は、谷川の見事なゴールに「谷川の