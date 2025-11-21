納車されないハイエースより、4ヶ月程度で届くキャラバン2025年7月17日、日産は商用ワンボックスバン「キャラバン」の一部仕様変更を行い、8月25日より発売しました。数ヶ月が経過しましたが、その後のユーザーの反応と最新の納期について日産ディーラーに問い合わせてみました。日産「キャラバン」の最新の動向は【画像】超カッコいい！ これが日産「新キャラバン」です！ 画像で見る（30枚以上）初代キャラバンは1973年2月