JR東海リテイリング・プラスが運営するプレシャスデリ東京は、本格欧風カレー「オーベルジーヌ」の取り扱いを11月10日から開始した。メディアや芸能人御用達のロケ弁として人気の「オーベルジーヌ」のカレー。東京駅ではこれまで改札内のグランスタ東京に出店していたが、改札外のプレシャスデリ東京でも購入できるようになった。場所はJR東京駅八重洲北口正面。営業時間は午前6時半から午後10時半まで。