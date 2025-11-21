石川県は、奥能登4つの公立病院の救急・入院機能をのと里山空港周辺に新設する基幹病院に集約する構想をまとめました。奥能登2市2町にある4つの公立病院は、人口減少や深刻な過疎化の影響で収益が悪化し、病院機能の維持が難しくなっています。石川県は2024年から医師や各自治体の担当者らで構成する検討会を開き、医療体制について議論を重ねてきました。20日に4回目の会合が開かれ、のと里山空港周辺に設置する新たな基幹病院に