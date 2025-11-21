ジンエアーは、「FLYDAY BLACK FRIDAY」セールを11月21日から23日まで開催する。11月の「FLYDAY BLACK FRIDAY」セールはこれが最後となる。日本発韓国行きの片道・往復航空券が対象で、運賃が最大3,000円割引となる。搭乗期間は12月1日から2026年3月19日までで、一部の日は対象外となる。プロモーションコードは「FLYDAY10」。また、予約した人の中から抽選でeSIMを50名、GS25コンビニギフトカード3万ウォンを5名にプレゼントする