武蔵野Ｓで９着だったペプチドナイル（牡７歳、栗東・武英智厩舎、父キングカメハメハ）はチャンピオンズＣ（１２月７日、中京競馬場・ダート１８００メートル）を目指すことになった。アンドロメダＳ１着のウエストナウは鳴尾記念（１２月６日、阪神競馬場・芝１８００メートル）、同２着のシェイクユアハートは中日新聞杯（１２月１３日、中京競馬場・芝２０００メートル）に向かう。エリザベス女王杯８着だったヴェルミセ