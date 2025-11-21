広島は２１日、河野佳投手と育成選手契約を締結したと発表した。今季３年目で１軍登板なく戦力外となっていた２４歳右腕。球団を通じて「もう一度、支配下登録されるように頑張っていきます。皆さん応援よろしくお願いします」と、コメントした。今季まで「４６」だった背番号は未定という。小学５年から地元・広島で育ち、広陵高で２年夏、３年春に甲子園出場。大阪ガスでは２１年の社会人日本選手権で最高殊勲選手に選ばれ、