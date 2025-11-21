韓国の俳優イ・ドンウクが、2026年2月に『LEE DONG WOOK 2025-2026 FANMEETING TOUR [MY SWEET HOME] in OSAKA / TOKYO』を開催することが決定した。今年5月のファンミーティング以来の来日イベントで、バレンタインシーズンに特別な時間を届ける。【写真】イ・ドンウク×イ・ソンギョンがキス寸前…同イベントは来年2月12日にグランキューブ大阪、14日に東京国際フォーラム ホールAにて開催。1999年のデビュー以降、『トッ