◇「兵庫県東西支部３年生親善大会」（１１月１５日・明石トーカロ球場） ◆中学３年生の部・決勝三田ボーイズ４−３龍野ボーイズ三田ナインの笑顔が夕日を浴びて輝いた。３年生にとって最後の大会で優勝。小山主将は「いつも先制点が取れなかったけど、準決勝では初回に７得点。決勝は集大成のつもりで楽しんだ」と仲間と喜び合った。終盤のチャンスを見事につかんだ。同点にされた直後の６回、先頭の１番・香西が「自分の