長嶋茂雄さんの「お別れの会が」２１日、東京ドームで開催された。参列した“ミスタータイガース”こと掛布雅之氏（スポーツ報知評論家）は「本当にありがとうございました、という言葉しかありません」と改めて偉大な球界の大先輩に感謝の意を示した。阪神での現役時代は長嶋さんと同じサードを守り主軸を担った。「長嶋さんがいなければたぶん、野球をやっていなかったと思いますので。その長嶋さんと１年間だけ現役がかぶっ