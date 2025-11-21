シャオミ・ジャパンは、ゲーミングディスプレイ「Xiaomi ゲーミングモニター G24i」（以下、G24i）と「Xiaomi ゲーミングモニター G27i」（以下、G27i）を11月21日に発表、同時に発売した。 シャオミの公式オンラインストアでの販売価格は、「G24i」が1万5980円、「G27i」が1万9980円。12月1日まで開催されているブラックフライデーセールにより、「G24i」は1万3980円に割引き