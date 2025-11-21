ＤｅＮＡの宮城滝太投手が２１日、横浜市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、６４０万円増の１２８０万円でサインした（金額は推定）。今季は５０試合に登板し、プロ初勝利を含む４勝１敗１４ホールド防御率２・０９。「今シーズンはまずは１年間投げきることができたことが僕の中では自信になりました」と振り返った。来季に向けては「ブルペン陣の柱としてシーズン完走を目標に。５０試合登板を目標に」と意気込んだ。