◇「第５６回日本少年野球春季全国大会」山陰支部予選（１１月８〜１５日・東郷運動公園野球場ほか） ◆中学生の部・決勝大山ボーイズ５−２米子ボーイズ３年ぶりの春切符を逆転劇でもぎ取った。大山打線は６回、中盤までのうっぷんを晴らすかのように５安打４得点。岩谷主将は「（新チーム発足後）最初の大会で決勝で負けてしまってから、たくさん打つ練習をした。勝ててうれしい」と努力の成果に胸を張った。頼もしい１年