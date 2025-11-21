松井秀喜・ヤンキースＧＭ特別アドバイザーが２１日、東京ドームで開催された「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」でお別れの言葉を述べた。その後の囲み取材で、お別れの言葉に込めた思いを明かした。以下、一問一答。――今日のメッセージに込めた思いを聞かせてください。「いろいろあるんですけどね。少し前に、１１月２１日が私のドラフトの日だったので。気づきまして。ちょうど３３年前だということにも気づ