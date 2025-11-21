プロ野球・巨人の長嶋茂雄さんのお別れ会が21日に行われ、マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏がメッセージを送りました。東京ドームで行われたお別れ会では高市早苗首相、ドジャースの大谷翔平選手に続いてイチロー氏がスクリーンで登場し、感謝の思いを語りました。▽コメント全文シアトル・マリナーズイチローです。長嶋さんにお目にかかる度に、野球に対する真っすぐな思いとあふれ出る品格に感銘を受けて