◇「第５６回日本少年野球春季全国大会」広島県支部予選（１１月８〜１６日・東広島ボーイズ練習グラウンドほか） ◆中学生の部・決勝東広島ボーイズ５−３広島北ボーイズ接戦を制した分、東広島ナインの喜びは大きかった。２回に一挙４得点で、３点差を逆転。５回には貴重な１点を追加し、２点差で逃げ切った。西主将は「準決勝、決勝とタフな試合で勝って、自分たちに力がついてきたと感じる」と、うれしそうな表情だった。