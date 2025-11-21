アメリカの映画製作および配給会社『Paramount』が、2027年からイギリスでのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）放映権を獲得した模様だ。現地時間20日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。『BBC』によると、『Paramount』は2027年から4年間、イギリスでCLの試合を放映する権利を獲得したとのこと。イギリスではこれまで同国メディア『TNT Sports』が放映権を所有していたが、『BBC』は『Paramount』が現在の約10億ポンド（約2,0