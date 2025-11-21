BTS・Vの『Winter Ahead』がSpotifyで5億3000万ストリーミングを突破し、グローバルアーティストとしての存在感を改めて示した。【写真】V、整形外科医が選ぶ「K-POP代表ビジュ」1位『Winter Ahead（with Park Hyoshin）』は11月20日、Spotifyで5億3000万ストリーミングを達成。Vはこれにより、『Love Me Again』『Slow Dancing』『FRI(END)S』『Winter Ahead』の4曲すべてが5億ストリーミングを超えるという快挙を成し遂げた。『W