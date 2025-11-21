広島は２１日、河野佳投手（２４）と育成選手契約を結んだことを発表した。右腕は今オフ、広島から戦力外通告を受けていた。河野は２２年度のドラフト５位で広島に入団。２４年はプロ初セーブをマークするなど、１３試合で防御率２・１６と頭角を現すも、今季は１軍登板なし。再契約にあたり、球団を通じて「もう一度支配下登録されるように、頑張っていきます。皆さん応援よろしくお願いします」とコメントした。１０月１日