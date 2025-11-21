20日午後、菊池市で、住宅と、犬を繁殖する犬舎を全焼する火事がありました。この火事でおよそ100匹の犬が死にました。 火事があったのは、菊池市原の、犬の繁殖業、木原哲也さん63歳の住宅です。警察と消防によりますと、20日午後2時半頃、「建物が燃えている」と通報がありました。火は、近くの山林にも燃え移り、県の防災ヘリも出動して、消火活動が行われました。およそ4時間後に消し止められましたが、木原さんの木造平屋