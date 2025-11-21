メ～テレ（名古屋テレビ） 東海地方の企業のSDGsへの取り組みを紹介するイベントが、名古屋で始まりました。 「中部圏SDGsフェスティバル2025」は、東海地方でのSDGsに対する意識を高めることを目的に、十六フィナンシャルグループが行っています。 会場には、傷などがあって本来商品として出せない果物や野菜を使ったジュースなどが並び、フードロス削減や地産地消の取り組みをPRしています。